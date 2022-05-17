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Giriş Tarihi: 17.5.2022 07:16

İstanbul merkezli 8 ilde Twitch operasyonu

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul merkezli 8 ilde Twitch operasyonu

İstanbul merkezli 8 ilde ele geçirdikleri kredi kartı bilgileri üzerinden yapılan vurgunla elde edilen parayı,  sosyal medyadaki twitch yayıncılarına göndererek aklayan çete ve yayıncılara yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Eskişehir, Balıkesir, Adana, İzmir Çanakkale, Kırşehir ve Ankara illerinde 18 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı. Polis ekipleri baskın yapılan adreslerde uzun süre arama yapılırken yapılan aramalar sonrasında çok sayıda şüpheli yakalandı.



KART VURGUNU PARASINI TWITCH İLE AKLIYORLAR
Şüphelilerin, başkalarına ait kredi karti bilgileriyle ünlü sosyal medya platformu Twitch'te yayın yapan kişilere para göndererek dolandırıcılık yöntemiyle elde edilen paraları akladığı belirlendi. Daha önce de Twitch yayıncılarına yönelik operasyon yapıldığı ve bugün yapılan operasyonun ikinci kısmı olduğu öğrenildi.

İSTANBUL'DA COK SAYIDA İLÇEDE OPERASYON
Operasyonun İstanbul ayağında ise başta Bağcılar olmak üzere çok sayıda ilcedeki 9 adrese operasyon yapıldı. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyona özel harekat timleri de destek verdi. Adreslerde yapılan aramalar sonrasında gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü belirlendi.

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İstanbul merkezli 8 ilde Twitch operasyonu
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