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Giriş Tarihi: 12.12.2023 10:24

İstanbul merkezli DHKP-C operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul merkezli 2 ilde DHKP-C silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet 9.19 mm çapında tabanca, 27 adet fişek ve şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

DHA
İstanbul merkezli DHKP-C operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak, DHKP/C silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmaların ardından örgüt ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik bu sabah saat 07.00'de İstanbul ve Tunceli'de 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet 9.19 mm çapında tabanca, 27 adet fişek ve şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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İstanbul merkezli DHKP-C operasyonu: 12 gözaltı
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