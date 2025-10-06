İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan doktorlar adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik İstanbul, Konya ve Mardin'de 6 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 doktor yakalanarak gözaltına alınmıştı. Örgüt üyesi doktorların emniyetteki ifade işlemleri bugün sona erdi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Soruşturmanın geçmişiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik yürütülen soruşturmada 3'ü kamu, 2'si özel sektör çalışanı 5 doktor emniyet ekiplerince yakalanmıştı. Şüphelilerin FETÖ tarafından hücresel olarak "ders çalışma" kisvesi altında, örgütle irtibatlı yurtta yapılan TUS kampına katıldıkları ve sözde TUS sorumlusuyla irtibatlarının olduğu ifade edilmişti. Söz konusu zanlılar hakkında, FETÖ üyesi oldukları yönünde itirafçı ifadelerinin bulunduğu, kapatılan Bank Asya'da yüklü düzeyde hesaplarının olduğu ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık arandıklarının tespit edildiği aktarılmıştı.