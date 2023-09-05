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Giriş Tarihi: 5.9.2023 13:35

İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 3 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 9’u tutuklandı.

AA
İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziosmanpaşa'da 27 Ağustos'taki silahla yaralama ile 29 Ağustos'ta Halit Paşa Caddesi'ne E.Ç'nin açılan ateş sonucu ölmesi sonrası düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziosmanpaşa'da 27-29 Ağustos'taki cinayet ve silahla yaralamaya ilişkin yapılan çalışmada, olayın uyuşturucu satışı nedeniyle husumetleri bulunan iki suç örgütü elemanları arasında yaşandığı tespit edilmişti.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, Antalya ve Muğla'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
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