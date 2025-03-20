İstanbul Mushafı Sakarya’da

Kâğıdından boyasına kadar hattat Hüseyin Kutlu ve 66 kişilik ekibi tarafından 8 yılda hazırlanan "İstanbul Mushafı" sergisi, Sakarya'da ziyarete açıldı. Kuran-ı Kerim'in elle 10 cilt olarak yazılmasını içinde barındıran eserin kâğıtlarının yapımında 200 bin tabaka kâğıt için toplamda 800 bin organik yumurtanın akı kullanıldı. Kufi, maşrık kufisi, tezyini kufi, kayrevan kufisi, mağribi, muhakkak, reyhani, sülüs, nesih, ta'lik ve icaze olmak üzere 11 farklı hat çeşidi kullanılan eserde, yine her biri farklı olmak üzere 62 sayfa tasarımı yapıldı. İslam sanatlarına katkı sunmayı hedefleyen eser, 59'a 45 milimetre ebadında aharlı el yapımı kâğıtlara aynı baskı tekniğiyle hazırlandı.

MEDENİYETİMİZİN ZENGİNLİĞİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ramazan ayına özel hazırlanan kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde açılan sergide konuşan Hattat Hüseyin Kutlu, "Bu bir ekip çalışması. Amacımız insanlar böyle bir medeniyetin ve sanatımızın zenginliğinin farkına varsınlar" dedi.