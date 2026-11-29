YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da etkisini artıran soğuk hava dalgasıyla birlikte gözler 30 Kasım Pazartesi günü için alınabilecek okul tatili kararına çevrildi. AKOM, soğuk havanın 7 ila 10 gün etkili olacağını, sıcaklıkların 8-10 derece düşeceğini ve poyrazın saatte 75 kilometreye ulaşabileceğini bildirdi. İstanbul Valiliği de özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, buzlanma ve don riskine karşı uyarıda bulundu. 29 Kasım itibarıyla yarın için resmi bir tatil kararı açıklanmadı. Bu nedenle mevcut durumda İstanbul'da eğitim öğretimin devam etmesi bekleniyor.