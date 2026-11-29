Trakya'da etkisini göstermeye başlayan kar yağışı sonrası İstanbul'da gözler olası tatil kararına çevrildi. İstanbul okullar tatil mi sorusuna yanıt arayan öğrenciler ve veliler, 30 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretimin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. İstanbul Valiliğinin konuya ilişkin yapacağı resmi açıklama bekleniyor.
İstanbul'da etkisini artıran soğuk hava dalgasıyla birlikte gözler 30 Kasım Pazartesi günü için alınabilecek okul tatili kararına çevrildi. AKOM, soğuk havanın 7 ila 10 gün etkili olacağını, sıcaklıkların 8-10 derece düşeceğini ve poyrazın saatte 75 kilometreye ulaşabileceğini bildirdi. İstanbul Valiliği de özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, buzlanma ve don riskine karşı uyarıda bulundu. 29 Kasım itibarıyla yarın için resmi bir tatil kararı açıklanmadı. Bu nedenle mevcut durumda İstanbul'da eğitim öğretimin devam etmesi bekleniyor.
İstanbul'da yeni hafta soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle başlayacak. İstanbul Valiliği ve AKOM'un son değerlendirmelerine göre Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının pazartesi günü 4-5 dereceye kadar gerileyeceği, kuzeyli rüzgârın yer yer saatte 70-75 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.
30 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu, hafif yağmurlu. 4-8 derece.
1 Aralık Salı: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. 3-7 derece.
2 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu, sağanak yağışlı. 4-8 derece.
3 Aralık Perşembe: Çok bulutlu, sağanak yağışlı. 5-9 derece.
4 Aralık Cuma: Çok bulutlu, hafif yağmurlu. 5-9 derece.
5 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. 3-7 derece.