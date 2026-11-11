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Giriş Tarihi: 11.11.2026 13:59 Son Güncelleme: 11.11.2026 14:01

İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yeni öğrenci yurdu törenle açıldı

Türkiye’nin ilk imam hatip lisesi olma özelliğini taşıyan İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde, “Aziz İstanbul’a İyiliğin 1000 Hali” projesi kapsamında yapımı tamamlanan 270 öğrenci kapasiteli yurt; İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Fatih Eğitim ve Bilim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

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Semih BEKTAŞ Semih BEKTAŞ
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yeni öğrenci yurdu törenle açıldı
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Kuran tilavetiyle başlanan açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül inşası tamamlanan yurt için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Necmeddin Bilal Erdoğan'ın bire bir takipleriyle bu eserin ortaya çıktığını söyledi. İstanbul'da son 25 yılda yapım standartları değiştiğini ve kamuya ait binaların deprem dayanıklılık testine tabii tutulduğunu söyleyen Vali Gül; "1548 okulumuzdan 1458 tanesi depreme dayanıksız olduğunu tespit ettik, bu bizim okullarımızın sadece yüzde 5'i sağlam demek. Milli Eğitim Bakanlığımızın bütçesi ve hayır severlerin katkılarıyla binalarımızın 550 tanesi yıkılarak tekrar yaptık geri kalan okullarımızı güçlendirilerek depreme dayanıklı hale getirdik, İstanbul'da en dayanıklı binalar eğitim öğretim binalarıdır." ifadelerini kullandı.

OKULUN YENİ YURDU 6 AYDA TAMAMLANDI

Açılış töreninde konuşan Bilal Erdoğan; "Bugün bu okulun yurdunu da tamamlayarak 300'e yakın öğrenci okulun yanında konaklayabilecek böylelikle daha kaliteli öğrenciler Anadolu'nun dört bir yanından bu okulu tercih ettikleri zaman okulun yurdunda rahatça konaklayabilecekler" dedi. Vali Gül, bütün okul idaresinin desteği ve koordineli çalışmasıyla 6 ayda bitirilmesini mucize olarak değerlendiren Bilal Erdoğan; "Medeniyetimizin en önemli şehri İstanbul'un göbeğinde böylesine köklü bir kurum hakkıyla, 21. Yüzyılın şartlarına yaraşır bir biçimde ihya edildi." şeklinde konuştu.

'BU KUTLU NESİL SOYKIRIMLARI BİTİRECEK'

Öğrencilere seslenen Erdoğan; "Buradan yetişecek evlatlarımız aldıkları bayrağı ileriye taşıyarak nice Recep Tayyip Erdoğan'lar yetişmeye devam etsin." dedi. Türkiye'nin küresel iddialarını taşıyacak insanları yetiştirmeye ihtiyacı olduğunu belirten Bilal Erdoğan; "Allah'ın izniyle bu kutlu nesil soykırımları bitirecek nesil olacak, dünyada insanlık vicdanına asılmış bütün zincirleri kıran nesiller olacak." açıklamasında bulundu.

ÖĞRENCİLERE KONFORLU VE DONANIMLI BİR YURT KAZANDIRILDI

Yapımına 6 Mart 2026'da başlanan yurtta, öğrencilerin konforu ve ihtiyaçları gözetilerek çeşitli imkanlar sunuluyor. Her biri 20 metrekare büyüklüğünde, 4 ve 6 kişilik toplam 60 odanın bulunduğu yurtta, 15 ila 20 kişilik kapasiteye sahip 12 ayrı etüt salonu da öğrencilerin ders çalışma ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Toplam 394 metrekarelik yeşil alanıyla öğrencilere ferah ve huzurlu bir ortam sunan yurtta, mescit alanı da bulunuyor. Bu sayede öğrenciler, ibadetlerini birlikte gerçekleştirme imkanı buluyor. Ayrıca öğrencilerin sağlık ihtiyaçlarına hızlı şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla tam donanımlı bir revir odası hizmete hazır tutulurken, yurt bünyesinde belletmen odası da yer alıyor.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#FATİH
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İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yeni öğrenci yurdu törenle açıldı
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