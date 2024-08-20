İstanbul- Sarıyer TEM Otoyolu’nda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu meydana geldi. Kaza yapan araçların çekici ile kaldırılmasından sonra trafik akışı tekrar normal seyrine döndü. Polis kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.