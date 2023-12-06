İstanbul Sarıyer’de korkunç cinayet: Arabuluculuk buluşması sonrası öldürüldü

Kanlı olay, dün saat 19.30 sıralarında Sarıyer Tarabya Ömertepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre eski sevgili olan Özlem Y. ile Akif Mehmet Ö. bir süre önce anlaşamayarak ayrıldı. Bu süreçte Özlem Y. Yunus Emre E. ile ilişki yaşamaya başladı. Ancak Özlem Y. bir süre sonra bu kez de Yunus Emre E. ile ayrıldı. İlişkisinin Akif Mehmet Ö. yüzünden bittiğini iddia eden Yunus Emre E., ona ölüm tehditleri savurmaya başladı. Bu durumdan haberdar olan Akif Mehmet Ö.'nün arkadaşı Cemil Can Çırak da husumeti sonlandırmak ve tarafları barıştırmak için arabuluculuk yaptı. Arabuluculuk buluşması sonrası taraflar konuşarak ayrıldı.