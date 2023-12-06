İstanbul Sarıyer’de korkunç cinayet: Arabuluculuk buluşması sonrası öldürüldü

Olay günü Akif Mehmet Ö., arkadaşı Cemil Can Çırak ile görüştükten sonra onu evine bıraktı. O esnada evin önüne araçla gelip arkadaşları Yusuf B. ve Ali Emir D. ile birlikte bekleyen Yunus Emre E., Cemil Can Çırak'a evine gireceği esnada silahla ateş açtı. Göğsünden vurulan Çırak, kanlar içerisinde yere savrularak ağır yaralandı. Saldırının ardından Yunus Emre E., geldiği araca binerek hızla kayıplara karıştı.
Olayın ardından sesleri duyan mahalleli sakinleri ağır yaralı Cemil Can Çırak'ı araçla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Çırak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yaşananların ardından çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polisleri Burak K., Özlem Y. ve Akif Mehmet Ö.'nün ifadesine başvurdu. Olayı gerçekleştiren şahsın Yunus Emre E. olduğunun belirlenmesi üzerine polis harekete geçti. Şahıs Maden Mahallesi'ndeki olaydan kısa bir süre sonra araçtaki 2 şahısla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 3 şahıs, ifadeleri alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.