İstanbul Sarıyer’de yangın: Burak Karagöl kurtarılamadı! Kardeşi yaralı...

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken mahsur kalan Burak Karagöl (35) ve Bahar Karagöl (29) isimli genç kardeşleri kurtarma çalışması gerçekleştirmişti. Gecekondudan kurtarılan iki kardeş, ağır yaralı olarak Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
TÜP MİDE AMELİYATI OLMUŞTU, YANGINDA AĞIR YARALANARAK HAYATINI KAYBETTİ
Dumana maruz kalan kardeşlerden Burak Karagöl, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan kardeşi Bahar Karagöl'ün ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve entübe edildiği öğrenildi. Öte yandan, Burak Karagöl'ün geçen yıl haziran ayında tüp mide ameliyatı geçirdiği bilgisine ulaşıldı...