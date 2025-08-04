İstanbul Sarıyer’de yangın: Burak Karagöl kurtarılamadı! Kardeşi yaralı...

Yangın, saat 06.30 sıralarında Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi Mezarlık Sokak'ta bulunan bir gecekonduda meydana gelmişti. Çıkan yangın sonucu evde mahsur kalan anne Fatma Karagöl kendini dışarı atabilirken iki kardeş evin içerisinde mahsur kalmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.