İstanbul-Şırnak seferleri hava muhalefetine takıldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMI) internet sitesinde yer alan uçuş bilgilerine göre İstanbul'da yaşanan olumsuz hava muhalefeti nedeni İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanından Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na düzenlenecek 2 uçak seferi Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından 2 uçak seferi iptal edildi.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanından Şırnak Şerafettin Elçi Hava20 Şubat Perşembe günü TK2668/2669 IST/NKT/IST sayılı uçuşu ile Ajet Havayollarının Sabiha Gökçen Havalimanından Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına yapacağı VF3276/3277 SAW/NKT/SAW sefer sayılı uçak seferi Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından iptal edildi.