İstanbul Şişli’de hamile Kader Küçükcoşkun ile Gültekin Gezer’i öldürmüştü: O caniler yakalandı!

Olay, dün sabah Kuştepe Mahallesi'nde bir binanın zemin katındaki dairede meydana geldi. S.Y. G.K., ve D.K. polisi arayarak arkadaşlarının evde yüzleri maskeli kişilerce silahla vurulduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, girdikleri dairenin salonunda biri kadın 2 kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. Sağlık ekipleri ağır yaralı olduklarını tespit ettiği iki kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk etti.
KADER'DE 1, GÜLTEKİN'DE 9 KURŞUN!
Hamile olduğu öğrenilen Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken ihbarda bulunan S.Y. G.K., D.K. ve apartman görevlisi T.E. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Küçükcoşkun'un 1 kurşun ile Gezer'in ise 9 kurşunla öldüğü belirlendi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce bir araca yapılan operasyonda; 6 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Şişli'de Gültekin Gezer ve Kader Küçükcoşkun'un öldürülmesi olayının şüphelileri oldukları tespit edilen A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. ile aracı kullanan göçmen kaçakçılığı organizatörü M.S. isimli şüpheli yakalandı.
A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. isimli şüpheliler gerekli işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerden, M.S. isimli şüpheli ise 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan adliyeye sevk edildi. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçluların hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz. Dualarınızı güvenlik güçlerimizden eksik etmeyin" ifadelerine yer verdi.