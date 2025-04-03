İstanbul Şişli’de korkunç olay: Eğlence mekanında silahlar patladı!

Saldırganlar ise olay yerinden plakası öğrenilemeyen bir araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eğlence mekanı boşaltılırken polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Yaralılardan biri taksi ile bir diğeri ise ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Yapılan incelemelerde olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.