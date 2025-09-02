İstanbul Şişli'de minibüs şoförüne kasklı saldırı: O anlar kamerada!

Kuryelerin motosiklet kasklarıyla saldırdığı sürücü kendini savunmaya çalışırken kavgayı yoldan geçen diğer sürücüler ayırdı. Yaşanalar ise yoldan geçen diğer sürücülerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tartıştıkları minibüs şoförünü motosiklet kaskıyla böyle darbettiler! | Video