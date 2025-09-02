Tartıştıkları minibüs şoförünü motosiklet kaskıyla böyle darbettiler! | Video 02.09.2025 | 12:01 Şişli'de minibüs şoförü yol verme nedeniyle tartıştığı 2 motosikletli kurye tarafından darbedildi. Kuryelerin kasklarıyla saldırdığı minibüs şoförünü çevredeki diğer sürücüler kurtardı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Halide Edip Adıvar Mahallesi, Akar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki minibüsün şoförü ve motosikletli kurye arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada yoldan geçen başka motokuryenin dahil olmasıyla büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kuryelerin motosiklet kasklarıyla saldırdığı sürücü kendini savunmaya çalışırken kavgayı yoldan geçen diğer sürücüler ayırdı. Yaşanalar ise yoldan geçen diğer sürücülerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.