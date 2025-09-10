İstanbul-Şişli’de sokaklara kullanılmayan eşyaları bırakanlara para cezası

Olay, 3 Eylül'de saat 17.00 sıralarında Gülbahar Mahallesi Şekerciler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kamyonetle sokağa gelen kişiler yasak olmasına rağmen atık eşyaları kaldırıma bıraktı. İş yerinin güvenlik kamerası görüntüleriyle belediyeye yapılan şikayetin ardından tespit edilen kamyonet şoförüne belediye ekiplerince Kabahatler Kanunu gereğince 8 bin lira ceza kesildi. Benzer bir olay da 8 Eylül'de saat 12.30 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı'nda yaşandı. Yine bir kamyonetten caddeye uygunsuz şekilde atık eşya bırakıldığını belirleyen zabıta ekipleri, bu kez kamyonet şoförüne 12 bin lira ceza yazdı. Belediye ekiplerinin 1 Ocak - 9 Eylül tarihleri arasında çevreyi kirleten 586 kişiye toplamda yaklaşık 3 milyon lira ceza yazdığı öğrenildi.