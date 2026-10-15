İstanbul su kesintisi sorgulama: 15 Ekim Perşembe (bugün) sular ne zaman gelecek? İSKİ arıza listesi

15 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ: HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİK?

İSKİ tarafından aktarılan son verilere göre, 15 Ekim Perşembe günü İstanbul'un her iki yakasında toplam 12 ilçeyi kapsayan su kesintileri yaşandı. Sabah saatlerinde tamamlanan pek çok kesinti ardından henüz bekleyen ilçeler için arıza bilgileri şöyle: