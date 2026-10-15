Haberler Yaşam Haberleri İstanbul su kesintisi sorgulama: 15 Ekim Perşembe (bugün) sular ne zaman gelecek? İSKİ arıza listesi
Giriş Tarihi: 15.10.2026 13:49

İstanbul su kesintisi sorgulama: 15 Ekim Perşembe (bugün) sular ne zaman gelecek? İSKİ arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 15 Ekim Perşembe günü kentin 12 ilçesinde planlı ve anlık şebeke bakımları sebebiyle su kesintisi yaşandığını duyurdu. Pek çok çalışma sabah saatlerinde tamamlanırken birkaçı için akşam saatleri bitiş olarak verildi. Musluklarından su akmayan İstanbullular, sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İşte 15 Ekim güncel İSKİ arıza listesi ve kesinti saatleri detayları.

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İstanbul su kesintisi sorgulama: 15 Ekim Perşembe bugün sular ne zaman gelecek? İSKİ arıza listesi
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Megakent genelinde su hatlarında meydana gelen arızalar veya enerji kesintileri nedeniyle bazı mahalleler geçici olarak susuz kaldı. İSKİ teknik ekipleri saha çalışmalarını aralıksız sürdürürken, mağduriyet yaşayan vatandaşlar için ilçe ilçe vanaların açılacağı tahmini saatler sistem üzerinden erişime açıldı. Ayrıca arıza bildirmek isteyen vatandaşlar için de portal açık durumda.

15 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ: HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİK?

İSKİ tarafından aktarılan son verilere göre, 15 Ekim Perşembe günü İstanbul'un her iki yakasında toplam 12 ilçeyi kapsayan su kesintileri yaşandı. Sabah saatlerinde tamamlanan pek çok kesinti ardından henüz bekleyen ilçeler için arıza bilgileri şöyle:

BAĞCILAR

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BAHÇELİEVLER

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA VE ARIZA BİLDİRME EKRANI

İş veya ev adresinizdeki anlık su durumunu, kesintinin tam bitiş süresini ve bölgenizden sorumlu İSKİ ekibinin durumunu öğrenmek için resmi dijital kanalları kullanabilirsiniz:

İSKİ Resmi Web Sitesi üzerindeki "Arıza Kesinti" sekmesinden ilçe ve mahalle seçimi yaparak sorgulama gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca arıza kayıt kısmından olası kesintileri bildirebilirsiniz.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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