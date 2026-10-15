İstanbul su kesintisi sorgulama: 15 Ekim Perşembe (bugün) sular ne zaman gelecek? İSKİ arıza listesi

Megakent genelinde su hatlarında meydana gelen arızalar veya enerji kesintileri nedeniyle bazı mahalleler geçici olarak susuz kaldı. İSKİ teknik ekipleri saha çalışmalarını aralıksız sürdürürken, mağduriyet yaşayan vatandaşlar için ilçe ilçe vanaların açılacağı tahmini saatler sistem üzerinden erişime açıldı. Ayrıca arıza bildirmek isteyen vatandaşlar için de portal açık durumda.
İSKİ tarafından aktarılan son verilere göre, 15 Ekim Perşembe günü İstanbul'un her iki yakasında toplam 12 ilçeyi kapsayan su kesintileri yaşandı. Sabah saatlerinde tamamlanan pek çok kesinti ardından henüz bekleyen ilçeler için arıza bilgileri şöyle:
İş veya ev adresinizdeki anlık su durumunu, kesintinin tam bitiş süresini ve bölgenizden sorumlu İSKİ ekibinin durumunu öğrenmek için resmi dijital kanalları kullanabilirsiniz:
İSKİ Resmi Web Sitesi üzerindeki "Arıza Kesinti" sekmesinden ilçe ve mahalle seçimi yaparak sorgulama gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca arıza kayıt kısmından olası kesintileri bildirebilirsiniz.