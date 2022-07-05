İstanbul sular ne zaman gelecek? 5 Temmuz 2022 İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi | İSKİ arıza sorgulama ekranı!

Kavurucu sıcakların kendini gösterdiği bu günlerde mağduriyet yaşamak istemeyen vatandaşlar, planlı su kesintilerini sorguluyor. Bu noktada ''İstanbul sular ne zaman gelecek, saat kaçta?'' sorusu, gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), planlı kesintileri paylaşarak vatandaşları uyarıyor. Böylece İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler listesi, İSKİ arıza sorgulama ekranı aracılığıyla öğrenilebiliyor. İşte 5 Temmuz 2022 İSKİ su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi!
5 TEMMUZ 2022 İSTANBUL SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) için tüm telefonlardan 185'i tuşlayarak İSKİ Alo 185 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.
Su kesintisi yaşanan ilçelerİ öğrenmek için İSKİ sistemini inceyebilirsiniz.
İSTANBUL SU KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇELER LİSTESİ
İlçe: Esenler
Etkilenen Mahalleler: Namık Kemal Mah
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler: Rami Yeni Mah
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler: Karadolap Mah
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Kartal
Etkilenen Mahalleler: Soğanlık Yeni Mah
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Maltepe
Etkilenen Mahalleler: İdealtepe Mah,Çınar Mah
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Pendik
Etkilenen Mahalleler: Çınardere Mah,Velibaba Mah
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Silivri
Etkilenen Mahalleler: Büyük Çavuşlu Mah
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.