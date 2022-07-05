Haberler Yaşam Haberleri İstanbul sular ne zaman gelecek? 5 Temmuz 2022 İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi | İSKİ arıza sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 5.7.2022 14:46

İstanbul sular ne zaman gelecek? 5 Temmuz 2022 İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi | İSKİ arıza sorgulama ekranı!

İstanbul sular ne zaman gelecek? 5 Temmuz 2022 İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi | İSKİ arıza sorgulama ekranı!

İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi, günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. İlçelerinde kesinti yaşayan vatandaşlar, ‘’ İstanbul sular ne zaman gelecek?’’ sorusuna yanıt ararken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleleri duyurdu. Peki İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İşte 5 Temmuz 2022 İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi ve İSKİ arıza sorgulama ekranı…

Kavurucu sıcakların kendini gösterdiği bu günlerde mağduriyet yaşamak istemeyen vatandaşlar, planlı su kesintilerini sorguluyor. Bu noktada ''İstanbul sular ne zaman gelecek, saat kaçta?'' sorusu, gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), planlı kesintileri paylaşarak vatandaşları uyarıyor. Böylece İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler listesi, İSKİ arıza sorgulama ekranı aracılığıyla öğrenilebiliyor. İşte 5 Temmuz 2022 İSKİ su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi!

5 TEMMUZ 2022 İSTANBUL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) için tüm telefonlardan 185'i tuşlayarak İSKİ Alo 185 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.

Su kesintisi yaşanan ilçelerİ öğrenmek için İSKİ sistemini inceyebilirsiniz.

İSKİ ARIZA SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL SU KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇELER LİSTESİ

İlçe: Esenler

Etkilenen Mahalleler: Namık Kemal Mah

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler: Rami Yeni Mah

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler: Karadolap Mah

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Kartal

Etkilenen Mahalleler: Soğanlık Yeni Mah

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Maltepe

Etkilenen Mahalleler: İdealtepe Mah,Çınar Mah

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Pendik

Etkilenen Mahalleler: Çınardere Mah,Velibaba Mah

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Silivri

Etkilenen Mahalleler: Büyük Çavuşlu Mah

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul sular ne zaman gelecek? 5 Temmuz 2022 İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi | İSKİ arıza sorgulama ekranı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA