İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde kura çekimi ve ilk anahtar teslimleri için başlangıçta ekim ayı işaret edilmişti. Ancak bu dönem geride kalmasına rağmen çekilişin yapılacağı kesin tarih henüz duyurulmadı. Şimdi TOKİ'nin açıklayacağı yeni kura takvimiyle birlikte sonuçların hangi gün ilan edileceği ve konutların kiracılara ne zaman teslim edileceği de belli olması bekleniyor.
TOKİ'nin 26 Eylül tarihli açıklamasında, başvuruların incelenmesinin ardından kiralık sosyal konutlar için ekim ayında kura çekileceği belirtilmişti. Ancak çekilişin kesin tarihi ve saati henüz ilan edilmedi. Kura programının TOKİ tarafından yapılacak yeni duyuruyla açıklanması bekleniyor.
İstanbul'daki kiralık konut projesinde kura sonuçlarının ilan edileceği güne ilişkin de henüz resmi bir takvim paylaşılmadı. Çekiliş tamamlandığında konut tahsis hakkı kazanan vatandaşların isimlerinin TOKİ'nin duyuracağı sonuç listeleri üzerinden öğrenilmesi öngörülüyor.
Başvuru sahipleri, mevcut başvuru durumlarını e-Devlet'teki TOKİ Konut / İşyeri Başvurusu hizmetinden kontrol edebiliyor. Kura sonuçlarına ilişkin duyuruların ise TOKİ'nin resmi internet sitesi ve Sosyal Konut Tahsis Projesi sayfası üzerinden takip edilmesi gerekiyor.
Kura kapsamında kiraya verilecek konutların bölgesel dağılımı şöyle:
Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut
Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut
Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut
Arnavutköy: 90 konut
Kiralık sosyal konut projesinde aylık bedeller konutun büyüklüğüne ve bulunduğu bölgeye göre değişiyor. TOKİ'nin açıkladığı tarifeye göre 1+1 daireler 10 bin TL, 2+1 daireler 12 bin TL, 3+1 daireler 15 bin TL ve 4+1 daireler 18 bin TL'den başlayan tutarlarla kiralanacak.
Konutun tesliminden sonraki ilk 12 ay boyunca kira bedeline zam yapılmayacak.