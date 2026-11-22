İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde kura çekimi ve ilk anahtar teslimleri için başlangıçta ekim ayı işaret edilmişti. Ancak bu dönem geride kalmasına rağmen çekilişin yapılacağı kesin tarih henüz duyurulmadı. Şimdi TOKİ'nin açıklayacağı yeni kura takvimiyle birlikte sonuçların hangi gün ilan edileceği ve konutların kiracılara ne zaman teslim edileceği de belli olması bekleniyor.