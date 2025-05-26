İstanbul trafiğinde bıçakla dehşet saçmıştı: O maganda hakkında yeni gelişme!

BAKAN YERLİKAYA PAYLAŞTI: GEREĞİ YAPILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dün sosyal medyada, İstanbul'da, bir sürücünün araçtan inerek, bir karayolları çalışanın üstüne bıçakla yürüdüğü, karayolu çalışanının da yangın tüpüyle karşılık verdiği görüntüler yer almıştır. Yapılan çalışmada şüpheli şahsın 49 yaşındaki H. A. olduğu anlaşılmıştır. Şahıs yakalanmış ve gerekli işlemler için Çakmak Şehit Sedat Yabalak Polis Merkezi Amirliğine intikal ettirilmiştir.