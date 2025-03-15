İstanbul trafiğinde korkunç anlar: Aracın aynasını kırdı!

Olay, 13 Mart Perşembe günü Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Y.B.T., trafikte seyir halindeyken başka bir araçta bulunan M.T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen Y.B.T., M.T.'yi darbedip otomobiline zarar verdi. Y.B.T. daha sonra olay yerinden uzaklaştı.