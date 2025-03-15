Haberler Yaşam Haberleri İstanbul trafiğinde korkunç anlar: Aracın aynasını kırdı!
Giriş Tarihi: 15.3.2025 14:02

İstanbul trafiğinde korkunç anlar: Aracın aynasını kırdı!

İstanbul Zeytinburnu'nda Y.B.T. isimli bir kişi trafikte tartıştığı kişiyi darbedip aracının aynasını kırdı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.B.T.'nin 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

DHA
İstanbul trafiğinde korkunç anlar: Aracın aynasını kırdı!

Olay, 13 Mart Perşembe günü Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Y.B.T., trafikte seyir halindeyken başka bir araçta bulunan M.T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen Y.B.T., M.T.'yi darbedip otomobiline zarar verdi. Y.B.T. daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait ekipler, Y.B.T.'yi kısa sürede yakaladı. Emniyette işlemleri devam eden şüphelinin 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan kaydının olduğu belirlendi...

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul trafiğinde korkunç anlar: Aracın aynasını kırdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz