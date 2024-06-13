İstanbul trafiğine bayram düzenlemesi: Ağır tonajlı araçlara kısıtlama

"CUMA 06.00'DAN PAZAR 05.00'E KADAR..."

Kamyon, çekici, tır gibi ağır tonajlı araçların, 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06.00'dan itibaren 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.00'e kadar D-100 Karayolu, O-7 (Kuzey Marmara), O-3 (TEM) ve tüm bağlantı yolları ile kentin doğu çıkış yönünde seyretmesine müsaade edilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Tedarik süreçlerinin aksamaması için, yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici, tanker cinsi taşıtların özellikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, ağır tonajlı araçların doğu-batı yönünde şehre girmesine yönelik herhangi bir kısıtlama kararı alınmadığı kaydedildi.