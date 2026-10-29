İstanbul trafiğine şükredeceksiniz! 12 gün boyunca otoyoldan çıkamadılar: Yüz binlerce kişi isyan etti

Çoğumuz için trafikte birkaç saat geçirmek bile büyük bir eziyetken, kendinizi günlerce uzayıp giden ıssız bir otoyolda mahsur kaldığınızı düşünün. Üstelik tam 12 gün boyunca yiyecek ve içecek sıkıntısı çekerken geri dönmenizi sağlayacak bir çıkış yolunun da olmadığını...

Bu kâbus, Ağustos 2010'da Çin Ulusal Karayolu 110'da yaşanan ve yüz binlerce sürücüyü günlerce yollarda mahsur bırakan devasa trafik sıkışıklığında gerçeğe dönüştü.