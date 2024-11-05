İstanbul Üniversitesi akademik yılı açıldı

İstanbul Üniversitesi Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenen 2024-2025 Geleneksel Akademik Yılı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşti. Programda ayrıca, İstanbul Valisi Davut Gül, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, çok sayıda öğretim görevlisi ve öğrenciler yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İstanbul Üniversitesi'nin gelecek vizyonunun anlatıldığı 'Perspektif 2053' temalı kısa filmi katılımcılara sunuldu. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, yeni akademik yılın öğrencilere, akademisyenlere, idarecilere ve üniversitenin tüm mensuplarına hayırlı olmasını diledi.

YILMAZ: GEÇMİŞTE YÜZDE 14 CİVARINDA OLAN OKULLAŞMA ORANI BUGÜN YÜZDE 51'LERDE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yükseköğretim, özenle ele aldığımız ve en yoğun yatırımlar yönlendirdiğimiz alanların başında gelmeye devam ediyor. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, tüm illerimize üniversiteleri yaygınlaştırdık ve destekledik. Bugün 81 ilimizin hepsinde üniversiteye sahibiz. Fırsat eşitliği bizim için çok kıymetli. Yine genç kızlarımızın, kadınların eğitime erişimi, son 22 yılda, iktidarımız döneminde en fazla önem verdiğimiz şeylerden biri oldu. Okul öncesinden yükseköğretime kadar kızlarımızın, kadınların okuma oranlarında okullaşma oranlarında çok ciddi bir gelişme sağladık. Yükseköğretimde geçmişte yüzde 14 civarında olan okullaşma oranı bugün yüzde 51'lerde. Bu çok önemli, ben de her gittiğim yerde görüyorum; kızlar çok daha azimli, gerçekten çok daha odaklanmış vaziyette çalışıyorlar. Eğitimdeki bu dönüşümün toplumsal etkilerini, önümüzdeki dönemlerde çok daha net göreceğiz. Bir taraftan üniversitelerimize yatırım yaparken, çocuklarımıza yurt imkanlarını da geliştirdik. Bundan 20 yıl kadar önce 182 bin civarında olan yurt yatak kapasitesini, bugün 993 bine çıkarmış durumdayız. 1 milyonu da yakında geçeceğiz. Dünyada en fazla örgün öğrenci başına yurt sayısı olan, oda sayısı olan ülkelerden biri biziz. Üstelik eski yurtlar gibi de değil" dedi.