İstanbul Valiliği açıkladı! 10 Haziran-15 Ekim arasında ormanlara girişler yasaklandı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, yaz mevsiminin gelmesiyle ormanlık alanlarda araç ve insan hareketliliğinin önemli ölçüde arttığının gözlemlendiği belirtildi.

Bu artışa paralel olarak her yıl yaz aylarında yaşanan ve İstanbul'un ormanlarında ciddi hasarlar oluşturan orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla bir dizi tedbirler alındı.

Bu kapsamda, belirtilen alanların dışında yer alan ormanlık alanlara girişlerin 10 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında yasaklandığı kaydedildi.

İstanbul sınırları dahilinde yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbest olacak.

Belirtilen alanların dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yapmak yasaklandı.

ANIZ, TARLA TEMİZLİĞİ GİBİ NEDENLERLE ATEŞ YAKILAMAYACAK

Orman Yasası'nın 31 ve 32'nci maddesi kapsamında olan köy ve mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köy ve mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve türlü bitki örtüsü yakılamayacak.

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşların, orman alanlarını etkileme riski bulunan faaliyetleri öncesinde önleyici bütün tedbirleri eksiksiz almaları gerekecek. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar, enerji hatlarının, özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımlar yapılacak, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacak.

Tüm belediyeler orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracak.

SOKAK HAYVANLARINI BESLEMEK İSTEYENLER İÇİN İZİN ŞARTI

Sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yasaklı alanlara girmek isteyen vatandaşlar, kimliklerini hangi mevkide ne zaman besleme yapacaklarını ilgili ilçe güvenlik birimleri ile Orman İşletme Şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla ormanda yaşayan sokak hayvanlarını besleyebilecek. Bu kişiler yasaklı alanda piknik yapma ve ateş yakma yasaklarından muaf olmayacak.

İlçe kaymakamlıkları ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin şekilde gözetim ve denetim yapacak. Gerekli hallerde ilçe kaymakamlıklarının emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacak.

Karar ve önlemlere aykırı hareket eden kişiler hakkında idari ve adli işlem yapılacak.