İstanbul Valiliğince Cumhuriyet’in 101. yılı dolayısıyla kabul töreni düzenlendi

İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül'ün ev sahipliğinde, Yeşilköy'deki bir otelde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'ne, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları, İstanbul'daki kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, azınlıkların dini temsilcileri, eğitim, sağlık, iş dünyası, kültür, sanat ve spor camiasından çok sayıda davetli katıldı. Törende Vali Gül, eşiyle birlikte davetlileri kapıda karşıladığı davet Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunduğu ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş'un duayı gerçekleştirdiği programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Cumhuriyet'in 101. yılına özel olarak hazırladığı video gösterildi. Vali Gül, programdaki konuşmasında, Cumhuriyet'in ikinci asrının millete ve ülkeye hayırlı olmasını bu topraklarda var olmalarının bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirten Gül, Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm gazileri şükranla yad etti. Milletin, kadim tarih yürüyüşünde hiçbir zaman esarete ve dayatmalara boyun eğmedi. Sakarya'da, Dumlupınar'da ve bütün vatan sathında can verdiler, kan verdiler, evlat verdiler. Bağımsızlık ruhundan asla vazgeçmediler. Cumhuriyet, işte böyle bir vatan sevgisinin, eşsiz kahramanlıkların ve sarsılmaz imanın eseridir. Cumhuriyet; ortak bir varoluşun, ortak yaşama kararlılığının adıdır." diye konuştu.