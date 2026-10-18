İstanbul Valiliği’nden açıklama! Ayazağa’da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor

İstanbul Valiliği tarafından yapılan bilgilendirmede, sahada görev yapan ekiplerin kritik noktalardaki dere, su kanalı ve konut temizliklerini büyük bir titizlikle sürdürdüğü belirtildi.





JANDARMA EKİPLERİ AYAZAĞA'DA SAHADA

Çalışmalar kapsamındaki son duruma ilişkin paylaşılan detaylara göre; İl Jandarma Komutanlığı, selden olumsuz etkilenen Ayazağa bölgesinde yoğun bir mesai harcadı. 18 Ekim itibarıyla, Dereboyu Caddesi üzerinde yürütülen arama ve kontrol faaliyetlerinin ardından temizlik safhasına geçildi. Jandarma caddede yer alan Beykent Üniversitesi Konukevi, 8 konut, 17 depo ile bölgedeki su kanalları ve çevresindeki çamur, rüsubat ve atık temizleme işlemlerini tamamladı. Valilik yetkilileri, vatandaşların mağduriyetleri giderilene kadar koordineli bir şekilde sahada çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör