Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Valiliği'nden açıklama! Ayazağa’da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor
Giriş Tarihi: 18.10.2026 19:27

İstanbul Valiliği'nden açıklama! Ayazağa’da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor

İstanbul'da etkili olan sel felaketinin ardından yaraları sarmak ve hayatı normale döndürmek amacıyla başlatılan temizlik ve ihya çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
İstanbul Valiliği’nden açıklama! Ayazağa’da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor
  • ABONE OL

İstanbul Valiliği tarafından yapılan bilgilendirmede, sahada görev yapan ekiplerin kritik noktalardaki dere, su kanalı ve konut temizliklerini büyük bir titizlikle sürdürdüğü belirtildi.



JANDARMA EKİPLERİ AYAZAĞA'DA SAHADA

Çalışmalar kapsamındaki son duruma ilişkin paylaşılan detaylara göre; İl Jandarma Komutanlığı, selden olumsuz etkilenen Ayazağa bölgesinde yoğun bir mesai harcadı. 18 Ekim itibarıyla, Dereboyu Caddesi üzerinde yürütülen arama ve kontrol faaliyetlerinin ardından temizlik safhasına geçildi. Jandarma caddede yer alan Beykent Üniversitesi Konukevi, 8 konut, 17 depo ile bölgedeki su kanalları ve çevresindeki çamur, rüsubat ve atık temizleme işlemlerini tamamladı. Valilik yetkilileri, vatandaşların mağduriyetleri giderilene kadar koordineli bir şekilde sahada çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Valiliği'nden açıklama! Ayazağa’da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA