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Giriş Tarihi: 27.11.2023 14:53

İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar uyarısı

İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıda "Yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, İstanbul il genelinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliği’nden kuvvetli rüzgar uyarısı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren rüzgârın, bölgemizde (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) Güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteo Uyarı Rengi (28 Kasım 2023, Salı) Sarı Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır."

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İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar uyarısı
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