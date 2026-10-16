Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! “Cumartesi günü öğle saatine kadar Avrupa, öğleden sonra Anadoluda şiddetli yağış var”
Giriş Tarihi: 16.10.2026 18:35

İstanbul Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! “Cumartesi günü öğle saatine kadar Avrupa, öğleden sonra Anadoluda şiddetli yağış var”

İstanbul Valiliği, kentte yarın özellikle Anadolu Yakası'nda beklenen şiddetli yağışa karşı vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı.

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Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! Cumartesi günü öğle saatine kadar Avrupa, öğleden sonra Anadoluda şiddetli yağış var
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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul'da bugün akşam saatlerinden sonra yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Paylaşımda, yağışların Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra özellikle Anadolu Yakası'nın Beykoz, Şile, Ümraniye, Pendik, Tuzla, Sancaktepe, Çekmeköy ve Sultanbeyli ilçelerinde etkisini artırarak yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ANADOLU #ANADOLU YAKASI
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İstanbul Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! “Cumartesi günü öğle saatine kadar Avrupa, öğleden sonra Anadoluda şiddetli yağış var”
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