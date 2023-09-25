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Giriş Tarihi: 25.9.2023 12:36 Son Güncelleme: 25.9.2023 12:42

İstanbul Valiliğinden sokakta yaşayanlar için sevindirici karar

İstanbul Valiliği tarafından sokakta yaşayanlar için sevindirici bir karar alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul’da sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar Valiliğimizce kalıcı olarak kamu misafirhanelerine yerleştiriliyor." denildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul Valiliğinden sokakta yaşayanlar için sevindirici karar

İstanbul Valiliği tarafından sokakta yaşayanların kalıcı olarak misafirhanelere yerleştirilmeye başlandığı açıklandı. Valilikten yapılan açıklama, "İlk uygulama 23 Eylül Cumartesi günü yapıldı. Uygulama kapsamında, sokakta yaşayan 69 evsiz vatandaşımız kamu kurum – kuruluşlarının evsizler için oluşturduğu merkezlere yerleştirildi. Evsizlerin kullandığı baraka ve kulübe gibi yerler de ekipler tarafından toplandı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün göreve geldiğinde verdiği "İstanbul'da hiç kimse sokakta yaşamamalı" talimatının ardından çalışmaların ilk etabı tamamlandı.

Söz konusu çalışmayla; İstanbul'da hiç kimse sokakta yaşamayacak. Kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, kamu kurumlarının hazırladığı evsiz misafirhanelerinde, kapasite aşımı durumunda ise anlaşmalı otellerde kalacak. Evsiz vatandaşlarımızın sağlık sorunları bulunuyorsa tedavi ve rehabilitasyon süreçleri takip edilecek. Talep eden evsizler, meslek edindirme kurslarına alınarak meslek edinmeleri sağlanacak. İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar Emniyet, Jandarma, Zabıta ve Sosyal Hizmet ekipler tarafından gerçekleştirilecek. Çalışmayla, İstanbul'daki "EVSİZ" sorununun kalıcı olarak çözülmesi hedeflenmektedir. Bütün İstanbullulardan evsiz vatandaşlarımızın sıcak bir ortamda hayat sürebilmeleri için çevrelerindeki evsizler hakkında 112 Acil hattına bilgi vermelerini bekliyoruz.

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İstanbul Valiliğinden sokakta yaşayanlar için sevindirici karar
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