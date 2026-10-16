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Giriş Tarihi: 16.10.2026 22:05

İstanbul Valiliğinden yarın akşam için fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte yarın akşam saatlerinden sonra beklenen fırtına için uyarıda bulundu.

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AA
İstanbul Valiliğinden yarın akşam için fırtına uyarısı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü akşam saatlerinden sonra Anadolu Yakası'nın kuzeyindeki Beykoz ve Şile'de batı ve kuzeybatı yönlerinden fırtına bekleniyor.

Bu nedenle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden de konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Yarın akşam saatlerinden sonra İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzeyi ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde batı ve kuzeybatı yönlerinden fırtına beklendiği kaydedildi.

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İstanbul Valiliğinden yarın akşam için fırtına uyarısı
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