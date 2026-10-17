İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak

İstanbul Valisi Davut Gül selin vurduğu Ayazağa bölgesinde incelemelerde bulundu.

Vali Gül'ün açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak. Mağdurlara paraları yatırıldı. Zarar tespitleri devam ediyor. İlk etapta mağdur vatandaşlarımızın hesaplarına 10 bin TL yatırıldı.

Bugün ve yarın yağış var. Ancak büyük bir yağış beklemiyoruz.

Hasar tespit çalışmalarını inşallah bugün bitireceğiz. Aksayanlar olursa da yarın öğlene kadar sorunu gündemden çıkartmak istiyoruz. Pazartesi günü de yardımları hesaplarına yatıracağız.

Sağlık Müdürlüğümüz düzenli olarak su numunelerini alıyor. Bir sorun çıkmadı. Hala elektrik veremediğimiz yerler var. Bu da tedbir amaçlı.

Pazartesi eğitim ve öğretim devam edecek.