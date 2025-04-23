İstanbul Valisi Davut Gül uyardı: "Büyük deprem" iddiası manipülasyon

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve halk arasında paniğe yol açan "büyük deprem bekleniyor" şeklindeki asılsız paylaşımlara ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Gül, bu tür içeriklerin hiçbir bilimsel temele dayanmadığını ve kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığını belirtti.

"Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bu şayialar, vatandaşlarımızı paniğe sevk etmek dışında hiçbir amaca hizmet etmemektedir" diyen Vali Gül, halkı yalnızca AFAD ve yetkili kurumların resmi açıklamalarını dikkate almaya davet etti.

Valilikten yapılan açıklamada ayrıca, söz konusu paylaşımları yapan kişiler hakkında kimlik tespit çalışmalarının başlatıldığı ve yasal işlem yapılacağı belirtildi. "Bu ve benzeri asılsız paylaşımların sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

Vali Gül, açıklamasının sonunda vatandaşlara sağduyu çağrısı yaparak, "AFAD Bilim Kurulu'nun yaptığı ve yapacağı açıklamaları takip etmeniz önemlidir" ifadelerini kullandı.