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Giriş Tarihi: 26.11.2023 00:03

İstanbul Valisi Davut Gül'den fırtına uyarısı

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte beklenen fırtınanın kara ve denizde meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu

AA
İstanbul Valisi Davut Gül’den fırtına uyarısı

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son değerlendirmelere göre İstanbul'da halen kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde devam eden rüzgarın, pazar sabahından itibaren etkisini artırarak kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde eseceğini kaydetti.

Hava sıcaklıklarının pazar günü hissedilir derecede azalarak 6-8 derece civarına düşeceğinin tahmin edildiğini aktaran Gül, yağışların İstanbul genelinde pazar günü yer yer yağmur şeklinde olmasının beklendiğini belirtti.

Vali Gül, kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurun görülebileceğinin tahmin edildiğini aktararak, vatandaşları kuvvetli rüzgar ve fırtınanın kara ile denizde meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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İstanbul Valisi Davut Gül'den fırtına uyarısı
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