İstanbul Valisi Gül, minik Yiğit Can’ı ziyaret etti

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan ve kemik erimesi hastalığı ile mücadele eden 9 yaşındaki Yiğit Can'ın yürekleri sızlatan görüntüleri izleyenleri duygulandırmıştı. Anne ve babası olmayan Yiğit'in en büyük şansı ise dedesi oldu. Hastalığı sebebiyle yürüyemeyen Yiğit'in, dedesinin sırtında çocuk parkında gezindiği görüntülerin milyonlara ulaşmasının ardından İstanbul Valiliği harekete geçti. İstanbul Valisi Davut Gül, görüntüleri sosyal medyaya düşen minik Yiğit Can'ın tüm ihtiyaçlarının valilik tarafından karşılanacağını açıkladı. Annesi ve babası olmayan Yiğit Can'a devlet desteğiyle sağlık ve bakım hizmetleri başta olmak üzere tüm giderleri devlet güvencesiyle korunacak. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Devletimiz, kimsesizlerin kimsesidir. Yiğit yavrumuzun tüm ihtiyaçları İstanbul Valiliği tarafından karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.

EVİNDE ZİYARET ETTİ

Minik Yiğit Can'ın devlet güvencesinde oluğunu açıklayan İstanbul Valisi Davut Gül, bugün de Yiğit'i ziyaret etti. Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Davut Gül'ün, 10 yaşındaki Yiğit ve dedesini ziyaret ettiği belirtildi. Paylaşımda, ziyarete ilişkin bir fotoğrafa da yer verildi. Fotoğrafta küçük Yiğit'in, yine fedakar dedesinin kucağında İstanbul Valisi Gül ile sohbet ettiği anlar yer aldı.