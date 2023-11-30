İstanbul Valisi Gül’den ekmek fiyatlarına denetim çağırısı





EKMEK FİYATLARINA DENETİM ÇAĞIRISI

Vali Davut Gül, yaptığı konuşmada İstanbul'daki ekmek satış fiyatlarındaki değişkenliğe de değindi. İstanbul'da ekmek satış fiyatının 6.50 TL olduğunu vurgulayan Gül, "Kimi yerde 9 liraya, 10 liraya ekmek satışı yapılıyor. Bu konuda halkımızı mağdur etmemek adına Tarım İl Müdürlüğü ve belediyelerimizi etkin fiyat denetimi yapmaya davet ediyorum" dedi.



"İSTANBUL'DA HER MAHALLEDE AFET GÖNÜLLÜLERİ OLACAK"

Vali Gül, yaptığı açıklamada ayrıca, "Afetlerde gönüllü olma meselesi oldukça önemli. İstanbul'umuz büyük bir şehir. Afet durumunda müdahale noktasında her mahallede gönüllüler organize olmalı. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Sıfır Atık Projesi önemli. Her ilçe sıfır atık konusunda çalışmaları ile katkıda bulunuyor. İstanbul Valiliği olarak Bir Çocuk Bir Dilek projesi ile İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı çocuklarımızın 3 dileğinden birini gerçekleştiriyoruz. Kamu açısından bu dilekler zaten gerçekleştiriliyor, belediyeler olarak sizlerin de projeye destek vermesi çok önemli. Hepinize katkılarınız için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantı, yapılan istişareler ile sona erdi.