İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte bu gece hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini bildirdi. Paylaşımda, yıl boyunca kentin 39 ilçesinde sokakta kalan vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının anlaşmalı olduğu otellerde misafir edildiğini, barınma, gıda, giyim ve sağlık ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Gül, "Sokakta kalan ve barınmaya ihtiyaç duyan vatandaşlarımızı gördüğünüzde 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirmenizi rica ediyorum. Hiçbir vatandaşımızın soğukta kalmasına izin vermeyelim." ifadelerini kullandı.

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