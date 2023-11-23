Haberler Yaşam Haberleri İstanbul ve Bursa'da zehir tacirlerine NARKOGÜÇ-37 operasyonu: 156 şahıs yakalandı
Giriş Tarihi: 23.11.2023 08:30 Son Güncelleme: 23.11.2023 08:32

İstanbul ve Bursa'da zehir tacirlerine NARKOGÜÇ-37 operasyonu: 156 şahıs yakalandı

İstanbul ve Bursa’da “Sokak Satıcısı” olarak tabir edilen uyuşturucu  ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan "NARKOGÜÇ-37 Operasyonunda" 156 şüpheli şahıs yakalandı.

İstanbul ve Bursa’da zehir tacirlerine NARKOGÜÇ-37 operasyonu: 156 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul ve Bursa'da "Sokak Satıcısı" olarak tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan "NARKOGÜÇ-37 Operasyonunda" 156 şüpheli şahıs yakalandı." ifadelerini kullandı.

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İstanbul ve Bursa'da zehir tacirlerine NARKOGÜÇ-37 operasyonu: 156 şahıs yakalandı
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