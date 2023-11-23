İstanbul ve Bursa’da zehir tacirlerine NARKOGÜÇ-37 operasyonu: 156 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul ve Bursa'da "Sokak Satıcısı" olarak tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan "NARKOGÜÇ-37 Operasyonunda" 156 şüpheli şahıs yakalandı." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
İstanbul ve Bursa'da "Sokak Satıcısı" olarak tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan "NARKOGÜÇ-37 Operasyonunda" 1️⃣5️⃣6️⃣ şüpheli şahıs yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 23, 2023
Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye… pic.twitter.com/6bnwZVKqSc