İstanbul ve Diyarbakır’daki uyuşturucu operasyonlarının detaylarına ulaşıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalat ve ticaretin önlenmesi, suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde iki uyuşturucu imalathanesini tespit etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, Esenyurt, Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa ve Kartal ilçeleri ile Diyarbakır'da düzenlediği operasyonda, organize suç örgütü elebaşı M.Z.U.'nun da aralarında olduğu 16 şüpheliyi yakaladı.

Aramalarda da 7 milyon 150 bin uyuşturucu hap, uyuşturucu hap üretiminde kullanılan 2 ton 680 kilogram kimyasal madde, 10 kilogram ham madde ile 1 milyon boş uyuşturucu hap kapsülü ele geçirildi.

Narkotik polisi tarafından ele geçirilen suç unsurları emniyetin Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

Burada gazetecilere açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yürütülen başarılı operasyonlar sonucu güzel bir sonuç elde ettiklerini belirterek, "İstanbul halkı bilmelidir ki gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirleri mutlaka koçbaşı ile tanışacak. Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da iki uyuşturucu imalathanesine ve Diyarbakır'da elebaşılığını M.Z.U.'nun yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, 16 şüphelinin gözaltına alındığını ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtmişti.