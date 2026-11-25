DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin (2000 metre üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güneydoğusu ile Bingöl, Ağrı, Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.