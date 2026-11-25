Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul için yakın zamanda kar yağışı öngörülmediğini belirterek bu kışın geçen seneye benzer hava koşullarında yaşanabileceğini ifade etti. Kış boyunca çok sert soğukların etkili olmayacağını aktaran Tek, Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiğini ve bu durumun kar yağışı olasılığını düşürdüğünü kaydetti.
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul'da yakın zamanda kar yağışı öngörülmediğini belirtti. Geçtiğimiz kış mevsiminin megakentte ağır geçmediğini hatırlatan Tek, bu yıl da benzer hava koşullarının yaşanabileceğini ifade etti. Ancak dönem dönem etkili olabilecek soğuk hava dalgalarının İstanbul'da kar yağışına neden olabileceğini söyledi.
"Bu hafta ve önümüzdeki haftanın biraz daha soğuk geçmesi bekleniyor. İstanbul için kar yağışı beklentimiz yok ama Marmara'nın doğusu özellikle Bolu civarı kar yağışı olabilir. İstanbul için Aralık sonuna kadar kar yağışı ihtimali zayıf gözüküyor. Ocak ayında da mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir tablo var. Ocak ayında bir ya da iki tane sert hava girişi sırasında kar yağışı zeminde tutabilir."
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Çok bulutlu ve doğusu aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
BURDUR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu, Amasya ve Tokat çevreleri ve Samsun'un doğusunun aralıklı sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin (2000 metre üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
RİZE °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin (2000 metre üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güneydoğusu ile Bingöl, Ağrı, Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
MALATYA °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı