İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22-28 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmininde İstanbul için kar yağışı öngörülmüyor. Kentte hafta başında yağmurlu havanın etkili olması beklenirken, ilerleyen günlerde sıcaklıkların düşeceği tahmin ediliyor.

Özellikle hafta ortasında etkisini gösterecek soğuk havaya rağmen İstanbul'da kar yağışı için gerekli koşulların oluşması beklenmiyor. Meteoroloji'nin mevcut tahminlerine göre megakentte önümüzdeki günlerde kar yerine yağmur ve daha serin bir hava etkili olacak.