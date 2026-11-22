İstanbul'da havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar, kar yağışının ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaşırken, Meteoroloji Uzmanının yaptığı açıklamada İstanbul için olası kar yağışı dönemine işaret etmişti. Yeni tahminlerle birlikte ilk karının ne zaman görülebileceği yakından takip ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22-28 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmininde İstanbul için kar yağışı öngörülmüyor. Kentte hafta başında yağmurlu havanın etkili olması beklenirken, ilerleyen günlerde sıcaklıkların düşeceği tahmin ediliyor.
Özellikle hafta ortasında etkisini gösterecek soğuk havaya rağmen İstanbul'da kar yağışı için gerekli koşulların oluşması beklenmiyor. Meteoroloji'nin mevcut tahminlerine göre megakentte önümüzdeki günlerde kar yerine yağmur ve daha serin bir hava etkili olacak.
Bu kış Türkiye genelinde kar yağışının önceki yıllara göre daha sınırlı olabileceğini belirten Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için ocak ayını işaret etti. Megakentin kış mevsimini tamamen kar yağışı olmadan geçirmesini beklemeyen Şen, özellikle yüksek kesimlerde bir veya iki gün sürebilecek kar yağışı görülebileceğini değerlendirdi.
Meteoroloji'nin haftalık tahminine göre 23 Kasım Pazartesi günü Marmara Bölgesi genelinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı hava 24 Kasım Salı günü bölgenin özellikle güney ve doğu kesimlerinde etkisini sürdürecek.
İstanbul'da hafta başındaki yağışların ardından daha serin günler yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışın hangi saatlerde etkili olacağına ilişkin ayrıntılar ise Meteoroloji'nin günlük ve saatlik tahminlerinden kontrol edilebilecek.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
ADANA °C, 24°C
Çok bulutlu ve doğusu aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
BURDUR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BOLU °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı bulutlu
AMASYA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
RİZE °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
MALATYA °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı