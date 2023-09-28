İstanbul’a sarı kodlu fırtına uyarısı verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada İstanbul dahil 5 ilde Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ'da şiddetli yağış beklendiğini belirterek sarı kodlu uyarıda bulunarak şiddetli yağıştan sonra şiddetli rüzgar ve fırtınanın beklendiğini belirtti. Sarı kodlu uyarı yapan Meteoroloji, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

İSTANBUL'A SARI KODLU UYARI

İstanbul Valiliği'nin yaptığı uyarılarda ise Perşembe günü şiddetli yağışın olacağını bildirmiş ve sabah saatlerinden itibaren yağış etkili olmuş ve hava sıcaklığı da 27 derecelerden 20 dereceye kadar düşmüştü.

Gök gürültülü sağanak yağışların ardından bu defa da kuvvetli rüzgar uyarısında bulunarak sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Şiddetli rüzgarın İstanbul'un batısı ve Boğaz çevresinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verdi.

MEGAKENTTE YAĞIŞ SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul'un batısı ve Boğaz çevresinde, öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İSTANBUL'DA HAFTA SONUNA KADAR YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu haritasında da İstanbul ve çevre illerde yağışın etkili olacağı görüldü. Haritaya göre İstanbul'da 5 gün boyunca hafta sonuna kadar yağışlı havanın etkili olmasının beklendiği kaydedildi.