İstanbul’da 200’den fazla lezzet noktası: Ünlü şefler tarafından tescillendi!

TGA tarafından yürütülen proje kapsamında, farklı semtlerdeki lezzet durakları ve yemeklerin hazırlanışındaki incelikler tanıtılıyor. İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin gastronomi programının açılışı Biz İstanbul Restoran'da gerçekleştirildi. Michelin Bib Gourmand ödüllü Şef Vedat Başaran'ın yanı sıra farklı alanlardan şef, akademisyen ve yemek kültürü yazarları İstanbul'un gastronomi mirasını anlattı.
FARKLI COĞRAFYALARIN LEZZETLERİ İSTANBUL SOFRASINDA
Gastronomi programına Michelin Bib Gourmand ödüllü Şef Vedat Başaran ev sahipliği yaptı. Michelin yıldızlı şefler Maksut Aşkar ve Emre Şen, yemek kültürü tarihçisi Prof. Özge Samancı, yemek kültürü yazarı Aylin Öney Tan, akademisyen ve yemek kültürü yazarı Kübra Yüzüncüyıl ile içerik üreticisi Oğuz Yenihayat da İstanbul'un farklı gastronomi rotalarında yer aldı. Fatih semti rotasında Vedat Başaran ev sahibi olurken, Şef Emre İnanır, Şef Tahir Özkorkmaz, Ekonomi Yazarı Zeynep Aktaş ve Gastronomi Yazarı İpek İzci Güloğlu konuk oldu. Beyoğlu rotası Maksut Aşkar ev sahipliğinde, TV Programcısı Buse Yıldırım ve Şef Esen Hünal'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Beşiktaş'tan Yeniköy'e uzanan lezzet durakları ise Oğuz Yenihayat ev sahipliğinde, şef Yaren Çapar ve Şef Aras Çetin eşliğinde keşfedildi. Kadıköy rotasına Prof. Özge Samancı ev sahipliği yaparken, Mutfak Kültürü Yazarı Zeynep Kakınç, Michelin Yıldızlı Şef Serkan Aksoy, Gastronomi Yazarı Reha Tartıcı ve Yemek Kültürü Yazarı Aylin Öney Tan konuklar arasında yer aldı. Kanlıca, Beykoz ve Şile rotasında Michelin Yıldızlı Şef Emre Şen ev sahibi olurken, Fotoğrafçı Çiler Geçici, Seyahat Yazarı Bahar Akıncı, İçecek Danışmanı Alp Açık ve Şef Kaan Kayhan konuk oldu.
Tarihi Yarımada, Vedat Başaran ev sahipliğinde, Şef Vedat Demir ve Gazeteci ve Gastronomi Yazarı İpek İzci Güloğlu'nun katılımıyla keşfedildi. İstanbul Muhallebicileri rotasında ise Akademisyen ve Yemek Kültürü Yazarı Kübra Yüzüncüyıl ile Yemek Kültürü Yazarı Aylin Öney Tan ev sahibi oldu. Michelin Tavsiye Listesinde Yer alan Şef Mevlüt Özkaya, Gazeteci ve Ekonomi Yazarı Zeynep Aktaş ile Michelin Tavsiye Listesinde Yer alan Şef Sinem Özler de konuk olarak yer aldı. Esnaf lokantalarının tencere yemeklerinden kebap, döner ve köfteye, sakatat yemeklerinden zeytinyağlılara, börek ve mantıya kadar farklı lezzetler program kapsamında ele alındı. Kahve, turşu, boza ve yoğurt gibi gündelik hayatın lezzetleri ile sütlü tatlıların hazırlanışındaki ustalık da anlatıldı. Muhallebiciler ise ürünlerinin yanı sıra eski üretim araçları, dükkan düzenleri ve semt yaşamındaki sohbet ve buluşma kültürüyle değerlendirildi.
'İSTANBUL MUTFAĞINI ANLATMAYA SOFRALAR YETMEZ'
Şef Vedat Başaran, İstanbul'u farklı coğrafyaların ürünlerinin, yemeklerinin ve pişirme tekniklerinin bir araya geldiği bir merkez olarak tanımladı. İstanbul'un mutfak kültürünün farklı toplulukların bir arada yaşaması ve yüzyıllar boyunca gelişen saray mutfağı geleneğiyle zenginleştiğini belirten Başaran, "Sofralar yetmez İstanbul mutfağını anlatmaya" dedi. İstanbul'a ilk kez gelenlere sokak aralarını keşfetmelerini ve rehberlerin önerdiği esnaf lokantalarına uğramalarını tavsiye eden Başaran, güne İstanbul simidiyle başlanabileceğini söyledi. Başaran, öğle yemeğinde esnaf lokantalarının, akşam ise Boğaz'daki deniz ürünleri restoranları veya et yemekleri sunan işletmelerin tercih edilebileceğini belirtti. Semtlerin kendine özgü yemek alışkanlıklarının da İstanbul mutfağının bir parçası olduğunu vurguladı. Başaran'ın İstanbul sofrasından önerileri arasında terbiyeli paça çorbası, etli yaprak sarması, fırında etli biber dolması ve kağıtta levrek yer aldı. Lezzet Noktası Projesinin tüketiciler ve üreticiler açısından farkındalık oluşturduğunu belirten Başaran, işletmelerin ve ürünlerin kayıt altına alınmasının mutfak kültürünün korunması açısından önem taşıdığını söyledi. Projenin yeni yetişen aşçılara ve işletmecilere de katkı sunduğunu belirten Başaran, "Çünkü en iyi eğitim, deneyimdir" dedi.
İSTANBUL'UN LEZZET HARİTASINDA 200'DEN FAZLA DURAK
İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin gastronomi rotasında 200'den fazla Lezzet Noktası yer alıyor. Festivalin gastronomi programı kapsamında şefler ve yemek kültürü araştırmacılarının değerlendirmeleriyle, kuşaklar boyunca sürdürülen işletmelerin hikayeleri ve bu adreslerde yaşatılan mutfak birikimi tanıtılıyor.