İstanbul’da 272 uyuşturucu taciri yakalandı

İstanbul'da gençleri hedef alan sokak satıcılarına yönelik yürütülen kapsamlı operasyonun düğmesine basıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen baskınlarda 272 torbacı kıskıvrak yakalandı.

4 AYLIK TAKİBİN SONUNDA DÜĞMEYE BASILDI

Uyuşturucuyla mücadelede yeni bir eşiği temsil eden operasyonun hazırlıkları 4 ay sürdü. İstanbul'un tüm ilçeleri yeniden mercek altına alınarak, suç odaklarına dair bilgiler titizlikle analiz edildi. Şüpheliler aylar boyunca teknik ve fiziki takiple izlendi, her bir faaliyet delillendirilmesin ardından düğmeye basıldı.

OPERASYON MERKEZLERİ: ESENYURT, PENDİK, BAĞCILAR, BEŞİKTAŞ, ŞİŞLİ

İstanbul'un pek çok ilçesinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, özellikle gençlerin yoğun olarak bulunduğu mahalle ve sokaklar hedef alındı. Esenyurt, Pendik, Bağcılar, Beşiktaş ve Şişli ilçeleri merkezli gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde zehir tacirlerinin adeta sokak sokak izleri sürüldü.

BAKAN YERLİKAYA: "GİRDİĞİNİZ SOKAK, ÇIKMAZ SOKAKTIR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, gençleri hedef alan zehir satıcılarına net bir mesaj verdi: "Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden o zehir tacirlerine bir kez daha gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır. Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz."

"UYUŞTURUCU, İNSANLIĞIN EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR"

Yerlikaya, açıklamasında İstanbul Valiliği'ne, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarına, İstanbul İl Emniyet Müdürü'ne ve kahraman polislere teşekkür ederek, "Uyuşturucu insanlığın en büyük düşmanıdır. Bu zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.