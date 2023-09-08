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Giriş Tarihi: 8.9.2023 10:32

İstanbul'da 3 ilçede zehir tacirlerine operasyon: 1 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da 3 farklı ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen operasyonlarda 1 kilo 634 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.

DHA
İstanbul’da 3 ilçede zehir tacirlerine operasyon: 1 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli, Beylikdüzü ve Küçükçekmece ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda farklı tarihlerde 3 ilçede şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 634 gr metamfetamin, 26 kök Hint keneviri, 112 uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet fişek, 3 adet cep telefonu, 3 adet sim kart, 16 bin 290 lira nakit para ele geçirildi.



Gözaltına alınan 4 şüpheli 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.1 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'da 3 ilçede zehir tacirlerine operasyon: 1 şüpheli tutuklandı
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