İstanbul’da 4 ilçeye eş zamanlı operasyon: 417,5 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Pendik, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerine eş zamanlı narkotik operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 261 Kg Metamfetamin, 90,5 Kg Skunk, 66 Kg Eroin Uyuşturucu Maddesi ile 36 Kg Kimyasal madde olmak üzere toplam 417,5 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüphe çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.