Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da 4 ilçeye eş zamanlı operasyon: 417,5 kg uyuşturucu madde ele geçirildi
Giriş Tarihi: 2.9.2025 11:23 Son Güncelleme: 2.9.2025 11:31

İstanbul’da 4 ilçeye eş zamanlı narkotik operasyonu düzenlendi. Operasyonda 417,5 kg uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kerim CENGİL
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Pendik, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerine eş zamanlı narkotik operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 261 Kg Metamfetamin, 90,5 Kg Skunk, 66 Kg Eroin Uyuşturucu Maddesi ile 36 Kg Kimyasal madde olmak üzere toplam 417,5 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüphe çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

