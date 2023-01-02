İstanbul’da 6 Ocak’a kadar sis etkili olacak

İstanbul'da son günlerde yaşanan sis olaylarının bir hafta boyunca etkili ocağı kaydedildi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, başta Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) olmak üzere İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiği belirtildi.