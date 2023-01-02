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Giriş Tarihi: 2.1.2023 14:10

İstanbul’da 6 Ocak’a kadar sis etkili olacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü hava sıcaklığının değişiminden dolayı yoğun sisin İstanbul’da 6 Ocak Cuma gününe kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da 6 Ocak’a kadar sis etkili olacak

İstanbul'da son günlerde yaşanan sis olaylarının bir hafta boyunca etkili ocağı kaydedildi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, başta Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) olmak üzere İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiği belirtildi.

6 Ocak'a kadar etkili olması beklenen sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hava değişiminin yaşandığı Aralık ayından itibaren İstanbul'da özellikle sabah saatlerinde meydana gelen yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşmüş ve deniz seferlerinde aksamalar yaşanmıştı.

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İstanbul’da 6 Ocak’a kadar sis etkili olacak
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