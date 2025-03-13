İstanbul’da acı olay! Halısaha bir günde 2 can aldı: 17 ve 20 yaşındaydılar...

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı Berat Yelkenbasan yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sancaktepe, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde 13 Mart'ta arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan Hasan Yalavaç fenalaşarak yere düştü. Yalavaç'ın yerde hareketsiz yattığını fark eden arkadaşları yardımına koşarak durumunu kontrol ettikten sonra sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.