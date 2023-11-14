İstanbul’da akılalmaz olay! Evinin çatısında kedi ölüleri bulundu! Tedavi ettim demişti...

Polis bunun üzerine çalışma başlattı. İhbarda sözü edilen M.F.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Poliste ifade veren şüpheli M.F.Ö. kedileri öldürdüğü iddialarının yalan olduğunu belirterek "Ben orada bulunan kedileri beslemek için her gün yüzlerce liralık mama alıyorum. Görüntülerin çekildiği gün de yine onları besliyordum. Bu sırada yavru bir kedinin gözünden yaralandığını fark ettim. Onu alıp dükkanıma götürdüm. Yarasına merhem sürdüm. Kedi 2 gün benim dükkanımda kaldı. Daha sonra onu götürüp camii görevlisine teslim ettim." demişti.