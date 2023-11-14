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Giriş Tarihi: 14.11.2023 14:59 Son Güncelleme: 14.11.2023 15:43

İstanbul'da akılalmaz olay! Evinin çatısında kedi ölüleri bulundu! Tedavi ettim demişti...

İstanbul Fatih’te Fatih Camii çevresinde bulunan kedilerin bir kişi tarafından kaçırılıp öldürüldüğü iddiasıyla başlatılan soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda, yavru bir kediyi torbaya koyarken görüntüleri sosyal medyada yayınlanan F.M.Ö. ifadesinde kedi öldürdüğü iddialarını kabul etmeyerek “Ben onlara her gün 500 liralık mama alıyorum et, alıyorum besliyorum.  Görüntülerdeki yavru kediyi de gözünden rahatsız olduğu için tedavi amacıyla dükkânıma götürmüştüm. 2 gün sonra cami görevlilerine teslim ettim.” demişti. Şüpheli şahsın evinin çatı katında 8 kedi ölüsü bulundu. Şüpheli F.M.Ö. İşlemlerinin ardından sokak hayvanlarının ölümüne sebep olmak suçundan adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen F.M.Ö'nün tutuklandığı öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İstanbul’da akılalmaz olay! Evinin çatısında kedi ölüleri bulundu! Tedavi ettim demişti...

Fatih Camii çevresinde kedilerin çantaya konularak götürülüp öldürüldüğü iddiasıyla sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından 12 Kasım 2023 tarihinde Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bir ihbar yapıldı.

Yapılan ihbarda "Fatih İlçesi Hattat Nafiz Cad. No:6 Fatih Camii'nde kediler öldürülüyor ihbarı yapan şahsı tespit ettik M. F. Ö. Malta çarşısında çalışıyor kedileri besler gibi yapıp sokak kedisini çantasına koyuyor" ifadelerini kullanıldı.

Polis bunun üzerine çalışma başlattı. İhbarda sözü edilen M.F.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Poliste ifade veren şüpheli M.F.Ö. kedileri öldürdüğü iddialarının yalan olduğunu belirterek "Ben orada bulunan kedileri beslemek için her gün yüzlerce liralık mama alıyorum. Görüntülerin çekildiği gün de yine onları besliyordum. Bu sırada yavru bir kedinin gözünden yaralandığını fark ettim. Onu alıp dükkanıma götürdüm. Yarasına merhem sürdüm. Kedi 2 gün benim dükkanımda kaldı. Daha sonra onu götürüp camii görevlisine teslim ettim." demişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada M.F.Ö.'nün hergün mama aldığı yerlere giderek, ifadesini doğruladı.

Ancak tüm bu ifadelere rağmen şüpheli şahsın evinin çatı katında 8 yavru kedi ölüsü bulundu. Şüpheli şahıs hayvanları toplayıp ölüme sebebiyet vermekten adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

SAVCILIK SORGUSUNDA REDDETMİŞTİ...

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından dün Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne yapılan ihbar üzerine polis, bir kediyi çantasına koyup götürdüğü öne sürülen Fatih Mehmet Ö'yü gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Fatih Mehmet Ö. savcılık sorgusunda suçlamaları reddetti.

İFTİRA SAVUNMASI

Kedileri beslediğini ve hayvansever olduğunu öne süren şüpheli, çantasına koyduğu kediyi yaralı olduğu için muayene etme amacıyla aldığını, kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Akli dengesinin yerinde olduğunu söyleyen şüpheli Fatih Mehmet Ö., ilk eşinden olan oğlunun iftira attığını iddia etti.

TUTUKLANDI

Savcılık, ölü kedilerin şüphelinin işletmesine ait dükkan içerisindeki yoğurt kovalarında bulunması, çelişkili ifadeleri ve kamera görüntülerini dikkate alarak şüphelinin 5199 sayılı Hayvan Hakları Kanunu'nun 28/a. maddesi uyarınca "Evcil hayvanı öldürme" suçundan tutuklanmasını talep etti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli Fatih Mehmet Ö'nün tutuklanmasına karar verildi.

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İstanbul'da akılalmaz olay! Evinin çatısında kedi ölüleri bulundu! Tedavi ettim demişti...
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