Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaktaki bir binanın ikinci katında yaşayan yaşlı bir çift, 2 gün önce evini ilaçlattı. Anahtar kilidine kadar eve hava girmeyecek şekilde delikleri de bantlayan çift, ardından evden ayrıldı. Yaklaşık 2 gün sonra eve geri gelen çift, kapıyı açıp evdeki çöpleri atmak isteyince dehşeti yaşadı.
YAŞLI ÇİFT KAPIYI AÇAR AÇMAZ EV PATLADI
Kapıyı açar açmaz içeride sıkışan zehirli gaz, bir anda patlayınca ortalık savaş alanına döndü.
İstanbul'da akılalmaz olay kamerada: İlaçlanan ev patladı, ortalık karıştı | Video
Neye uğradığını şaşıran çift can havliyle kendini koridora atarken, sesleri duyan bina sakinleri ise korkuyla dışarıya çıktı.