İstanbul’da akılalmaz olay kamerada! İlaçlanan ev patladı ortalık karıştı

Eline kova geçiren vatandaşlar alevlere müdahale etti. Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaparken, sağlık ekipleri de yaşlı çiftin ayakta tedavilerini yaptı.